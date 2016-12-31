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Гинер: «Трудности, с которыми столкнулся ЦСКА, сделали нас лишь сильнее»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Гинер Евгений
Сегодня, 11:48 | Источник: Facebook.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент ЦСКА Евгений Гинер подвел итоги уходящего года для «армейцев»:

«Этот год был для нас очень важным: мы стали шестикратными чемпионами России и открыли домашнюю арену. Такие события случаются в жизни далеко не каждого клуба, и я рад, что это произошло именно с нами.

Конечно, осень 2016 года стала для нас не совсем удачной. Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее».

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