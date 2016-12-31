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Канчельскис: «Фергюсона можно сравнить с доном Корлеоне»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Ман Юнайтед, Канчельскис Андрей , Фергюсон Алекс
Сегодня, 11:55 | Источник: твиттер "Фратрии" | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис охарактеризовал экс-главного тренера манкунианского клуба сэра Алекса Фергюсона, которому сегодня исполнилось 75 лет:

«Фергюсона очень сложно описать двумя-тремя словами. Он отличный мотиватор, хороший специалист и, самое главное, человек. Думаю, его можно сравнить с доном Корлеоне. Он создал из футболистов настоящую семью: была семья - были победы, и команда добивалась высоких результатов.

Считаю, что сэр Алекс добился феноменальных результатов благодаря удаче и человеческим качествам. Он очень дружелюбный человек. В то время, пока я выступал в команде, у него были хорошие отношения со всеми - от футболистов до персонала. Но на самом деле никто не может сказать точно, в чем феномен Фергюсона, даже он сам.

Я позвоню ему и поздравлю с днем рождения и Новым годом. Если бы я был в Англии, то обязательно поздравил бы лично».

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