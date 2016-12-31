Рейтинг@Mail.ru

Аршавин поздравил болельщиков «Кайрата» с наступающим Новым годом

Соккер.Ру // Казахстан. Премьер-Лига 2016, Наши за рубежом, Кайрат, Аршавин Андрей
Сегодня, 12:15 | Источник: ФК "Кайрат" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поздравил болельщиков казахстанского клуба с наступающим Новым годом:

«Приветствую всех поклонников и болельщиков „Кайрата“. Хочу пожелать вам пережить в следующем году вместе с нами яркие победы, чтобы вы увидели как можно больше голов в нашем исполнении, чтобы в конце года мы могли порадоваться титулам, завоеванным нашей командой.

Также хочется пожелать вам радости, любви, всего самого-самого лучшего в новом году. Поздравляю вас с наступающим 2017 годом».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:24, редактировал Сегодня 12:24
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:18
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15 декабря 2016
04:32 Мишуков: «Переход из „Урала“ в „Пескару“ — шаг вперед в моей карьере» 12
14 декабря 2016
23:28 Дубль Базелюка помог «Эшторилу» выйти в четвертьфинал Кубка Португалии 16
00:56 Караваев: «Ни разу не пожалел после перехода в „Спарту“» 3
13 декабря 2016
21:01 Аршавин: «Во вторую восьмерку команд РФПЛ не хочу идти» 32
02:24 Нойштедтер: «У меня нет желания оправдываться за Евро» 5
03 декабря 2016
04:10 Черышев пропустит следующий матч «Вильярреала» из-за травмы 10
01 декабря 2016
04:18 Комличенко: «Не сказал бы, что многие молодые футболисты считают деньги приоритетом» 4
25 ноября 2016
19:41 Комличенко: «Не хочу возвращаться в „Краснодар“, чтобы сидеть на лавке, хочу стать конкурентом Смолова» 6
01:44 Фото Черышева заменили в матче с «Цюрихом» после удара ногой в лицо 12
20 ноября 2016
01:01 Аршавин - второй в списке лучших игроков чемпионата Казахстана 36
все материалы по этой теме
Турниры