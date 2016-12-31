Аршавин поздравил болельщиков «Кайрата» с наступающим Новым годом
Сегодня, 12:15 | Источник: ФК "Кайрат" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поздравил болельщиков казахстанского клуба с наступающим Новым годом:
«Приветствую всех поклонников и болельщиков „Кайрата“. Хочу пожелать вам пережить в следующем году вместе с нами яркие победы, чтобы вы увидели как можно больше голов в нашем исполнении, чтобы в конце года мы могли порадоваться титулам, завоеванным нашей командой.
Также хочется пожелать вам радости, любви, всего самого-самого лучшего в новом году. Поздравляю вас с наступающим 2017 годом».
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