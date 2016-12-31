Аршавин поздравил болельщиков «Кайрата» с наступающим Новым годом

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поздравил болельщиков казахстанского клуба с наступающим Новым годом:

«Приветствую всех поклонников и болельщиков „Кайрата“. Хочу пожелать вам пережить в следующем году вместе с нами яркие победы, чтобы вы увидели как можно больше голов в нашем исполнении, чтобы в конце года мы могли порадоваться титулам, завоеванным нашей командой.

Также хочется пожелать вам радости, любви, всего самого-самого лучшего в новом году. Поздравляю вас с наступающим 2017 годом».