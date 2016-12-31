Бердыев: «В 2017 году „Ростов“ не будет останавливаться на достигнутых результатах»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев поздравил болельщиков «желто-синих» с наступающим Новым годом:

«Уважаемые болельщики, спасибо вам за то, что весь год были рядом с нами. Благодаря вашей поддержке „Ростов“ в сложной обстановке достиг небывалых высот. Иметь таких искренних и преданных болельщиков — честь и гордость для клуба. Уходящий год подарил нам много разных эмоций: незабываемые победы, обидные поражения, и, в итоге — серебряные медали и участие в Лиге чемпионов. В наступающем году мы будем стараться не останавливаться на достигнутых результатах и укреплять позиции донского футбола вместе с вами.

От всего сердца поздравляю каждого с наступающим Новым Годом. Здоровья и успехов в 2017 году!»