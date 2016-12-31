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Бердыев: «В 2017 году „Ростов“ не будет останавливаться на достигнутых результатах»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Ростов, Бердыев Курбан
Сегодня, 12:33 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Антон Белюсь

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев поздравил болельщиков «желто-синих» с наступающим Новым годом:

«Уважаемые болельщики, спасибо вам за то, что весь год были рядом с нами. Благодаря вашей поддержке „Ростов“ в сложной обстановке достиг небывалых высот. Иметь таких искренних и преданных болельщиков — честь и гордость для клуба. Уходящий год подарил нам много разных эмоций: незабываемые победы, обидные поражения, и, в итоге — серебряные медали и участие в Лиге чемпионов. В наступающем году мы будем стараться не останавливаться на достигнутых результатах и укреплять позиции донского футбола вместе с вами.

От всего сердца поздравляю каждого с наступающим Новым Годом. Здоровья и успехов в 2017 году!»

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