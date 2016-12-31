Трапаттони: «Думаю, скоро Аллегри будет тренировать за пределами Италии»

Известный итальянский специалист Джованни Трапаттони полагает, что рулевой «Юве» Массимилиано Аллегри вскоре отправится покорять другие страны.

«Я думаю, Аллегри будет следующим итальянским тренером, который отправится за пределы Италии. Надеюсь, он найдет клуб, который даст ему время, чтобы поработать и показать свою ценность. Макс может качественно делать свою работу в любом месте, будь то АПЛ или Ла Лига».

По слухам, Аллегри может оказаться в «Арсенале».

В этом сезоне итальянские тренеры на хорошем ходу: Антонио Конте с «Челси» лидирует в АПЛ, одержав 12 побед подряд, Карло Анчелотти первый со своей «Баварией», а в России таблицу возглавляет «Спартак» под руководством Массимо Карреры.