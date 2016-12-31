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«Милан» сэкономит 30 млн евро на зарплате Адриано

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 13:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны некоторые подробности грядущего трансфера нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак». «Красно-белые» заплатят за бразильца всего 1 млн евро, но есть причина, по которой «россонери» готовы отпустить игрока так дешево. Дело в том, что контракт форварда с итальянским клубом рассчитан еще на 3.5 года, и с учетом зарплаты игрока и различных бонусов «Милан» сэкономит 30 млн евро, если избавится от Адриано прямо сейчас.

По информации СМИ, бразильцу перед подписанием контракта со «Спартаком» осталось только пройти медосмотр.

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