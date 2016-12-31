Директор «Валенсии»: «Пранделли искал предлог, чтобы уйти»
Сегодня, 13:31 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Директор «Валенсии» Анил Мурти в шоке от отставки Чезаре Пранделли с поста главного тренера «Лос Чес».
«За сутки до отставки мы встречались с Пранделли и обсуждали трансферы клуба, так что я удивлен. Интересно, каждый тренер ожидает, что клуб сможет гарантировать ему 5 новичков в течение первой недели трансферного окна? Пранделли просто искал предлог, чтобы уйти. Он набрал всего 6 очков, этому нет оправданий».
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