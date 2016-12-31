Директор «Валенсии»: «Пранделли искал предлог, чтобы уйти»

Директор «Валенсии» Анил Мурти в шоке от отставки Чезаре Пранделли с поста главного тренера «Лос Чес».

«За сутки до отставки мы встречались с Пранделли и обсуждали трансферы клуба, так что я удивлен. Интересно, каждый тренер ожидает, что клуб сможет гарантировать ему 5 новичков в течение первой недели трансферного окна? Пранделли просто искал предлог, чтобы уйти. Он набрал всего 6 очков, этому нет оправданий».