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Директор «Валенсии»: «Пранделли искал предлог, чтобы уйти»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Валенсия, Пранделли Чезаре
Сегодня, 13:31 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Директор «Валенсии» Анил Мурти в шоке от отставки Чезаре Пранделли с поста главного тренера «Лос Чес».

«За сутки до отставки мы встречались с Пранделли и обсуждали трансферы клуба, так что я удивлен. Интересно, каждый тренер ожидает, что клуб сможет гарантировать ему 5 новичков в течение первой недели трансферного окна? Пранделли просто искал предлог, чтобы уйти. Он набрал всего 6 очков, этому нет оправданий».

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