Роналду: «Хочу, чтобы сын стал нападающим, как папа»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду порассуждал о будущем жизненном выборе своего шестилетнего сына.

«Конечно, я хочу, чтобы сын стал футболистом, как его папа. Я знаю, что этот путь очень непрост. Но в конечном счете Криштиану-младший будет сам решать, я не буду на него давить. Я лишь немного подтолкну его к футбольной карьере, но только не вратарской, хочу, чтоб он стал нападающим. Но, повторюсь, решать сын будет сам».