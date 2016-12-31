Роналду: «Хочу, чтобы сын стал нападающим, как папа»
Сегодня, 13:44 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду порассуждал о будущем жизненном выборе своего шестилетнего сына.
«Конечно, я хочу, чтобы сын стал футболистом, как его папа. Я знаю, что этот путь очень непрост. Но в конечном счете Криштиану-младший будет сам решать, я не буду на него давить. Я лишь немного подтолкну его к футбольной карьере, но только не вратарской, хочу, чтоб он стал нападающим. Но, повторюсь, решать сын будет сам».
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