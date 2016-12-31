Китайские клубы интересуются Банегой, «Интер» хочет 25 млн евро за игрока

Полузащитник «Интера» Эвер Банега попал на радар к китайским клубам. «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Сунцзян» проявляют интерес к 28-летнему игроку. «Интер» готов расстаться с футболистом, но только за 25 млн евро. Также Банега интересен «Эвертону».

В этом сезоне хавбек провел 16 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.