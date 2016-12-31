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Арустамян: «Летом „Краснодар“ реально мог подписать Сусо из „Милана“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Краснодар, Зенит, Локомотив М, Рубин, Миранчук Алексей, Крицюк Станислав, Газинский Юрий, Шатов Олег, Сусо
Сегодня, 14:24 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о трансферной политике и планах «Краснодара» в зимнее межсезонье.

«Титулы „Краснодар“ мог бы выиграть и с Ахмедовым, и с Енджейчиком. Но, во-первых, их продажа — деньги, а „Краснодару“ необходимо вписываться в финансовый фэйр-плей. Во-вторых, важно вовремя обновлять кровь. Допускался даже обмен Станислава Крицюка и Юрия Газинского в „Зенит“ на Олега Шатова. В итоге, правда, на такую сделку никто не пошел.

„Краснодар“ обязательно совершит покупки. Летом оно реально могли взять Сусо из „Милана“. В его лице „Краснодар“ получил бы мощного испанского игрока, которому всего 23 года. Не дожали, не доплатили, не знаю, какие еще могли быть причины. Но 8-миллионный Сусо сейчас стоит 30 миллионов, и „Милан“ больше не собирается его продавать.

Думаю, „Краснодар“ чему-то научился, и в этот раз будет вести переговоры жестче. „Краснодар“ сейчас второй претендент на Алексея Миранчука, он вполне может повлиять на ситуацию с будущим полузащитника „Локомотива“. Хотя „Рубин“ должен сам не решиться подписать Миранчука, чтобы этот трансфер сорвался. Все основания для покупки Алексея у казанцев есть — думаю, она и случится».

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