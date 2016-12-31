Билялетдинов, Кононов и Кучук претендуют на пост главного тренера «Анжи»

«Анжи» очертил круг претендентов на пост главного тренера команды. По информации источника, махачкалинцев может возглавить Ринат Билялетдинов, Олег Кононов либо Леонид Кучук.

«Раздался звонок, меня спросили о том, как отнесусь ко включению в список кандидатов на пост главного тренера „Анжи“. Рассматривается ряд кандидатур, я далеко не один, насколько понял», — сказал Билялетдинов.

Ранее клуб заявил о смене курса, после чего «Анжи» покинул тренерский штаб чешского специалиста Павла Врбы.