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Билялетдинов, Кононов и Кучук претендуют на пост главного тренера «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Анжи, Кучук Леонид , Билялетдинов Ринат , Кононов Олег
Сегодня, 14:35 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Анжи» очертил круг претендентов на пост главного тренера команды. По информации источника, махачкалинцев может возглавить Ринат Билялетдинов, Олег Кононов либо Леонид Кучук.

«Раздался звонок, меня спросили о том, как отнесусь ко включению в список кандидатов на пост главного тренера „Анжи“. Рассматривается ряд кандидатур, я далеко не один, насколько понял», — сказал Билялетдинов.

Ранее клуб заявил о смене курса, после чего «Анжи» покинул тренерский штаб чешского специалиста Павла Врбы.

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