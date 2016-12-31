Шляхтин: «2016 год сложился для „Крыльев“ непросто»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин поздравил с наступающим Новым годом всех болельщиков клуба.

«Дорогие друзья!

От всей души поздравляю болельщиков „Крыльев Советов“ и всех любителей футбола Самарской области с наступающим новым годом!

Год 2016-й сложился для нашего клуба непросто. „Крылья“ удачно завершили прошлый сезон на 9-ом месте, показав лучший результат за последние годы. Нынешний чемпионат „Крылья“ начали неудачно, команда оказалась в кризисе, но мы смогли выровнять положение.

Хочу поблагодарить болельщиков „Крыльев“ за поддержку нашей команды не только после успехов, но и в самые тяжелые моменты. Впереди нас ждет очень непростая концовка чемпионата и ваша поддержка необходима клубу, тренерскому штабу, игрокам. Желаю всем нам успехов и новых побед „Крыльев“! Пусть наша любимая команда в новом году принесет как можно больше позитивных эмоций!»