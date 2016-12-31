Защитник «Анжи» Менса переходит в «Коламбус Крю»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Коламбус Крю, Менса Джонатан
Сегодня, 15:29 | Источник: dispatch.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Анжи» Джонатан Менса продолжит карьеру в МЛС. По информации источника, 26-летний игрок перебирается в «Коламбус Крю». Официально о трансфере должно быть объявлено на следующей неделе.
В этом сезоне Менса провел 9 матчей в РФПЛ.
Ранее у «Анжи» сменился владелец, а сам клуб собирается продавать своих ведущих игроков.
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