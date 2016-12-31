Защитник «Анжи» Менса переходит в «Коламбус Крю»

Защитник «Анжи» Джонатан Менса продолжит карьеру в МЛС. По информации источника, 26-летний игрок перебирается в «Коламбус Крю». Официально о трансфере должно быть объявлено на следующей неделе.

В этом сезоне Менса провел 9 матчей в РФПЛ.

Ранее у «Анжи» сменился владелец, а сам клуб собирается продавать своих ведущих игроков.