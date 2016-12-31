Пранделли: «Сначала „Валенсия“ обещала четверых новичков, а в итоге - одного»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Валенсия, Пранделли Чезаре , Дзадза Симоне
Сегодня, 15:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Итальянский специалист Чезаре Пранделли рассказал, почему покинул «Валенсию».
«Мне очень грустно. Сон закончился, и все эмоции всплывают на поверхность. Владелец „Валенсии“ Питер Лим говорил, что мы подпишем четверых игроков зимой, а на 29 декабря были планы по Дзадзе или полузащитнику.
Я сказал, что по Дзадзе нужно быстро закрыть сделку, ведь на „Месталье“ как раз требуются игроки с таким характером. К моему удивлению, когда я вышел из отпуска, то увидел, что с Симоне так и не решили вопрос.
В итоге президент клуба Лай Хун заявила, что будет только один новичок, а не четыре. На таких условиях я работать отказался».
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