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Клопп: «Гётце остаётся игроком мирового уровня»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Боруссия Д, Клопп Юрген , Гетце Марио
Сегодня, 15:49 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нынешней форме полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.

«Марио часто получал травмы и поэтому не мог войти в игровой ритм. Но он по-прежнему остается игроком мирового уровня. Нельзя забыть, как играть в футбол, это как езда на велосипеде.

Сейчас Гетце не стоит никуда спешить, ему нужна последовательность. У меня нет сомнений, что он вернется на былой уровень. У Марио нет причин для беспокойства».

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел во всех турнирах 15 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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