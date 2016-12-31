Роналду спел «We wish you a Merry Christmas»
Сегодня, 16:04 | Источник: Твиттер Криштиану Роналду | Редакция: Дмитрий Кристя
Обладатель «Золотого мяча»-2016 Криштиану Роналду поздравил всех своих поклонников с наступающим Новым годом, спев популярную рождественскую песню «We wish you a merry Christmas».
«Желаю всего наилучшего в 2017! Счастливого Нового года!» — пишет Роналду в своем «твиттере».
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