Роналду спел «We wish you a Merry Christmas»

Обладатель «Золотого мяча»-2016 Криштиану Роналду поздравил всех своих поклонников с наступающим Новым годом, спев популярную рождественскую песню «We wish you a merry Christmas».

«Желаю всего наилучшего в 2017! Счастливого Нового года!» — пишет Роналду в своем «твиттере».