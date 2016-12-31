Коутиньо обошел Неймара в борьбе за звание лучшего бразильского игрока в Европе

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал обладателем награды Samba Gold 2016, которая присуждается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Коутиньо набрал 32.13 % голосов. На втором месте оказался форвард «Барселоны» Неймар (27,88 %). Третий - полузащитник «Реала» Каземиро, он набрал 13.35 %.

Лучшего выбирали местные журналисты, футболисты и простые болельщики.

Добавим, что до этого 2 года подряд награду брал Неймар.