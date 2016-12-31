Рейтинг@Mail.ru

Коутиньо обошел Неймара в борьбе за звание лучшего бразильского игрока в Европе

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ливерпуль, Барселона, Реал, Каземиро, Коутиньо Филиппе, Неймар
Сегодня, 16:50 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал обладателем награды Samba Gold 2016, которая присуждается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Коутиньо набрал 32.13 % голосов. На втором месте оказался форвард «Барселоны» Неймар (27,88 %). Третий - полузащитник «Реала» Каземиро, он набрал 13.35 %.

Лучшего выбирали местные журналисты, футболисты и простые болельщики.

Добавим, что до этого 2 года подряд награду брал Неймар.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:24
ответ пользователю киэнджин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:23
ответ пользователю Zidane.5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:18, редактировал Сегодня 17:20
ответ пользователю Zidane.5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:08, редактировал Сегодня 17:08
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:01
ответ пользователю Zidane.5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:51
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:30 «Лестер Сити» - «Вест Хэм»: стартовые составы 3
17:23 «Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро»: стартовые составы 16
17:18 Видео «Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби «Старой Фирмы» 8
17:10 «Челси» - «Сток Сити»: стартовые составы 6
16:04 Видео Роналду спел «We wish you a Merry Christmas» 24
14:56 Видео Каррагер: «Любимый момент 2016 года? Гари Невилл в „Валенсии“» 10
07:58 «Тоттенхэм» согласовал контракт с Nike 8
06:19 «Ливерпуль» отправит с Мане личного физиотерапевта на Кубок Африки 5
00:59 «Халл» и «Эвертон» поделили очки 7
Вчера
22:18 «Халл Сити» - «Эвертон»: стартовые составы 0
все материалы по этой теме
Турниры