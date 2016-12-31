«Челси» - «Сток Сити»: стартовые составы
Сегодня, 17:10 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Челси» и «Сток Сити».
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Коста, Азар.
«Сток Сити»: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс-Инди, Диуф, Аффелай, Адам, Питерс, Аллен, Шакири, Крауч.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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