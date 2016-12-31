Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Челси» и «Сток Сити».

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Коста, Азар.

«Сток Сити»: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс-Инди, Диуф, Аффелай, Адам, Питерс, Аллен, Шакири, Крауч.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.