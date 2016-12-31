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«Челси» - «Сток Сити»: стартовые составы

Матч: ЧелсиЧелси0 : 0Сток СитиСток Сити
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:10 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Челси» и «Сток Сити». 

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Коста, Азар.

«Сток Сити»: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс-Инди, Диуф, Аффелай, Адам, Питерс, Аллен, Шакири, Крауч.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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