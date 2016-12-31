«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби «Старой Фирмы»
Сегодня, 17:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 21-го тура шотландской Премьер-Лиги «Селтик» переиграл «Рейнджерс».
Глазго, стадион «Айброкс»
«Рейнджерс» – «Селтик» – 1:2 (1:1)
Голы: Кенни 12 - М. Дембеле 33, Синклейр 70.
«Рейнджерс»: Фодерингэм, Хилл, Кирнан, Тавернье, Уилсон, Холт (Форрестер 82), Уиндасс (Доду 65), Холлидей, Миллер, Гарнер (Уогхорн 15), МакКей.
Главный тренер: Марк Уорбертон.
«Селтик»: Гордон, Святченко, Люстиг, Исагирре, Шимунович, МакГрегор (Битон 86), Браун, Форрест (Робертс 68), Армстронг, Синклейр, М. Дембеле.
Главный тренер: Брендан Роджерс.
Предупреждения: Браун 24, Шимунович 45, Уиндасс 52, Тавернье 89, Хилл 90.
Судья: Стивен МакЛин.
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