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«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби «Старой Фирмы»

Матч: РейнджерсРейнджерс1 : 2СелтикСелтик
Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 21-го тура шотландской Премьер-Лиги «Селтик» переиграл «Рейнджерс».

Глазго, стадион «Айброкс»

«Рейнджерс» – «Селтик» – 1:2 (1:1)
Голы: Кенни 12 - М. Дембеле 33, Синклейр 70.

«Рейнджерс»: Фодерингэм, Хилл, Кирнан, Тавернье, Уилсон, Холт (Форрестер 82), Уиндасс (Доду 65), Холлидей, Миллер, Гарнер (Уогхорн 15), МакКей.
Главный тренер: Марк Уорбертон.

«Селтик»: Гордон, Святченко, Люстиг, Исагирре, Шимунович, МакГрегор (Битон 86), Браун, Форрест (Робертс 68), Армстронг, Синклейр, М. Дембеле.
Главный тренер: Брендан Роджерс.

Предупреждения: Браун 24, Шимунович 45, Уиндасс 52, Тавернье 89, Хилл 90.

Судья: Стивен МакЛин.

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