Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Лестер Сити» и «Вест Хэмом».

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Чилуэлл, Дринкуотер, Амарти, Грэй, Марез, Олбрайтон, Слимани.

«Вест Хэм»: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Куяте, Кэролл, Нобл, Айю, Огбонна, Пайет, Антонио.