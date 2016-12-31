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«Лестер Сити» - «Вест Хэм»: стартовые составы

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 0Вест ХэмВест Хэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:30 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Лестер Сити» и «Вест Хэмом». 

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Чилуэлл, Дринкуотер, Амарти, Грэй, Марез, Олбрайтон, Слимани.

«Вест Хэм»: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Куяте, Кэролл, Нобл, Айю, Огбонна, Пайет, Антонио.

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