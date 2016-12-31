«Лестер Сити» - «Вест Хэм»: стартовые составы
Матч: Лестер Сити0 : 0Вест Хэм
Сегодня, 17:30 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Лестер Сити» и «Вест Хэмом».
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Чилуэлл, Дринкуотер, Амарти, Грэй, Марез, Олбрайтон, Слимани.
«Вест Хэм»: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Куяте, Кэролл, Нобл, Айю, Огбонна, Пайет, Антонио.
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