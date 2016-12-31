«Челси» одержал 13-ю победу подряд, обыгран «Сток Сити»
В поединке 19-го тура АПЛ «Челси» одолел «Сток Сити» и продолжил свое победное шествие в чемпионате.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Сток Сити» – 4:2 (1:0)
Голы: Кэйхилл 34, Виллиан 57, Виллиан 65, Коста 85 - Мартинс-Инди 47, Крауч 64
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес (Иванович 82), Канте, Фабрегас (Матич 73), Алонсо, Виллиан (Чалоба 84), Коста, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Сток Сити»: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс-Инди, Диуф, Аффелай (Имбула 62), Адам, Питерс, Аллен, Шакири (Кркич 61), Крауч.
Главный тренер: Марк Хьюз.
Предупреждения: Мозес 24, Фабрегас 59, Алонсо 69, Диуф 70, Адам 86.
Судья: Роберт Мэдли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Даже лучше Спартака в плане выигрышной серии идут, без прерывания.
Конте и Каррера - рулят!
P.S. Ницца не играла....так ваньку валяла............
Игра понравилась тем что моменты были у 2-х команд.Сток не плохо построил систему игры от обороны. Крауч молоток пас отдал на Инди.
Всех с наступающим 2017 годам всем вам благ и удачи!
Контент просто космос!!!
Арсенал - чемпион!!!!
Анри+Бергкапм = никто не повторит
Сток умирал и умер.
Blue is the colour!