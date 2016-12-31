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«Челси» одержал 13-ю победу подряд, обыгран «Сток Сити»

Матч: ЧелсиЧелси4 : 2Сток СитиСток Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 19-го тура АПЛ «Челси» одолел «Сток Сити» и продолжил свое победное шествие в чемпионате.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» – «Сток Сити» – 4:2 (1:0)
Голы: Кэйхилл 34, Виллиан 57, Виллиан 65, Коста 85 - Мартинс-Инди 47, Крауч 64

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес (Иванович 82), Канте, Фабрегас (Матич 73), Алонсо, Виллиан (Чалоба 84), Коста, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Сток Сити»: Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс-Инди, Диуф, Аффелай (Имбула 62), Адам, Питерс, Аллен, Шакири (Кркич 61), Крауч.
Главный тренер: Марк Хьюз.

Предупреждения: Мозес 24, Фабрегас 59, Алонсо 69, Диуф 70, Адам 86.

Судья: Роберт Мэдли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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