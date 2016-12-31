МЮ одержал волевую викторию над «Мидлсбро»
Сегодня, 19:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Мидлсбро», порадовав своего бывшего наставника сэра Алекса Фергюсона, который сегодня отмечает свой 75-й день рождения.
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» – 2:1 (0:0)
Голы: Марсьяль 85, Погба 87 - Лидбиттер 67
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг (Рэшфорд 72), Байи, Блинд (Рохо 64), Феллаини (Мата 64), Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Мидлсбро»: Вальдес, Чемберс, Эспиноса, Гибсон, Фрэнд, Лидбиттер (Клейтон 78), Форшоу, де Рон, Траоре (Фабио 82), Даунинг (Рамирес 63), Негредо.
Главный тренер: Айтор Каранка.
Предупреждения: линд 57
Судья: Ли Мэйсон.
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Всех с новым годом!
А так для Сафа в день варенья вполне подарок и нам болелам) 3 очка взяты а это главное!
Всех с новым годом и рождеством!))))
Ради ферги, считай в его стиле.
Всех поздравляю!
Всех с Наступающим!)
PS ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!