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МЮ одержал волевую викторию над «Мидлсбро»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 1МидлсброМидлсбро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Мидлсбро», порадовав своего бывшего наставника сэра Алекса Фергюсона, который сегодня отмечает свой 75-й день рождения.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» – 2:1 (0:0)
Голы: Марсьяль 85, Погба 87Лидбиттер 67

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг (Рэшфорд 72), Байи, Блинд (Рохо 64), Феллаини (Мата 64), Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Мидлсбро»: Вальдес, Чемберс, Эспиноса, Гибсон, Фрэнд, Лидбиттер (Клейтон 78), Форшоу, де Рон, Траоре (Фабио 82), Даунинг (Рамирес 63), Негредо.
Главный тренер: Айтор Каранка.

Предупреждения: линд 57

Судья: Ли Мэйсон.

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