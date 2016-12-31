МЮ одержал волевую викторию над «Мидлсбро»

В поединке 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Мидлсбро», порадовав своего бывшего наставника сэра Алекса Фергюсона, который сегодня отмечает свой 75-й день рождения.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» – 2:1 (0:0)

Голы: Марсьяль 85, Погба 87 - Лидбиттер 67

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг (Рэшфорд 72), Байи, Блинд (Рохо 64), Феллаини (Мата 64), Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Мидлсбро»: Вальдес, Чемберс, Эспиноса, Гибсон, Фрэнд, Лидбиттер (Клейтон 78), Форшоу, де Рон, Траоре (Фабио 82), Даунинг (Рамирес 63), Негредо.

Главный тренер: Айтор Каранка.

Предупреждения: линд 57

Судья: Ли Мэйсон.