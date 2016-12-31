Гол Слимани принёс «Лестеру» победу над «Вест Хэмом»
Матч: Лестер Сити1 : 0Вест Хэм
Сегодня, 19:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 19-го тура АПЛ «Лестер» минимально обыграл «Вест Хэм».
Лестер, стадион «Кинг Пауэр»
«Лестер Сити» – «Вест Хэм» – 1:0 (1:0)
Голы: Слимани 20
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Чилуэлл, Дринкуотер, Амарти, Грэй (Окадзаки 80), Марез (Фукс 70), Олбрайтон, Слимани (Ульоа 82).
Главный тренер: Клаудио Раньери.
«Вест Хэм»: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Куяте (Фернандеш 78), Кэролл, Нобл (Лансини 57), Айю (Фегули 65), Огбонна, Пайет, Антонио.
Главный тренер: Славен Билич.
Предупреждения: Хут 44, Огбонна 45, Амарти 47, Олбрайтон 66, Нордтвейт 71, Шмейхель 72, Симпсон 83, Лансини 84..
Судья: Энтони Тэйлор.
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