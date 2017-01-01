Моуриньо: «Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо призывает нападающего команды Антони Марсьяля внимательно слушать его и прогрессировать, а не думать о вариантах продолжения карьеры, как об этом говорил агент футболиста:

«У Марсьяля есть все, чтобы стать топ-игроком.

Он играл, он создавал моменты, он забил. Он сражался. Я знаю, что он невероятный талант.

Но я знал, что и Мхитарян - игрок невероятного таланта, однако я не выпустил его на поле. Когда команда побеждает, он порой действует на позиции левого защитника, так как нам нужно обороняться и найти баланс.

Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента. Он должен слушать меня на каждой тренировке, внимать каждому моему комментарию, который я даю, чтобы он стал лучше.

Ситуация с Мхитаряном продвигалась почти каждый день. Его агент звонил мне и говорил: „Мхитарян с тобой станет лучше, продолжай“.

В случае с Марсьялем я каждый день читаю в газетах: „Антони переходит в „Севилью“, „Марсьяль уходит в аренду“, „Марсьяль недоволен“. Он должен слушать меня“.