Газзаев: «О перспективах сборной России ничего положительного сказать не могу»

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев считает, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову пока не удалось выстроить новую сборную:

«Главному тренеру сборной впереди надо много трудиться, чтобы создать новую национальную сборную. Пока я ее не вижу, но надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы, которые позволят нам к Кубку Конфедераций на 90 процентов сформировать нашу национальную сборную, которая будет участвовать в чемпионате мира, будет демонстрировать футбол высокого уровня и оправдает ожидания болельщиков.

Все мы видели крайне неудачное выступление нашей сборной на чемпионате Европы, как по качеству игры, так и по результату, и морально-психологическому восприятию. Можно проиграть тактически, технически, в индивидуальном мастерстве, но нельзя проводить матчи за национальную сборную с таким безволием, которое мы видели на чемпионате Европы. Конечно, выступление было провальное. Вообще за последние шесть лет мы провели два чемпионата мира, два чемпионата Европы, и эти турниры должны были стать катализатором подготовки к чемпионату мира 2018 года, но этого не произошло, потому что они стали неудовлетворительными и провальными. Что касается перспективы, о контрольных матчах, которые провела наша сборная, я ничего положительного сказать не могу».