Кейн повторил показатели Анри по забитым мячам в первых 100 матчах Премьер-Лиги

Оформив дубль в ворота «Уотфорда» в первом тайме матча 19-го тура АПЛ, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил свои 58 и 59-й мячи в первых 100 матчах в чемпионате Англии.

Стоит отметить, что в своей первой сотне сыгранных матчей в АПЛ именно столько мячей также забил бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри, впоследствии ставший легендой «канониров» и Премьер-Лиги.