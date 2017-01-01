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Кейн повторил показатели Анри по забитым мячам в первых 100 матчах Премьер-Лиги

Матч: УотфордУотфорд1 : 4ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Кейн Харри, Анри Тьерри
Сегодня, 17:48 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь

Оформив дубль в ворота «Уотфорда» в первом тайме матча 19-го тура АПЛ, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил свои 58 и 59-й мячи в первых 100 матчах в чемпионате Англии.

Стоит отметить, что в своей первой сотне сыгранных матчей в АПЛ именно столько мячей также забил бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри, впоследствии ставший легендой «канониров» и Премьер-Лиги.

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