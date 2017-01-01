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Дубли Кейна и Алли позволили «Тоттенхэму» разгромить «Уотфорд»

Матч: УотфордУотфорд1 : 4ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 19-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Уотфорд».

Уотфорд, стадион «Викарэйдж Роад»​

«Уотфорд» – «Тоттенхэм» – 1:4 (0:3)
Голы: Кабуль 90+2 - Кейн 27, Кейн 33, Алли 41, Алли 46

«Уотфорд»: Гомес, Кэткарт, Предль, Кабуль, Холебас (Мэйсон 68), Гедиура, Дюкур, Капу (Кабаселе 79), Амрабат (Синклейр 75), Игало, Дини.
Главный тренер: Вальтер Маццарри.

«Тоттенхэм»: Льорис, Виммер, Триппьер, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис 68), Эриксен, Ваньяма, Дайер, Алли (Уинкс 61), Кейн (Янссен 77), Сон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Холебас 44, Предль 63, Кэткарт 83.

Судья: Майкл Оливер.

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