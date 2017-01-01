Дубли Кейна и Алли позволили «Тоттенхэму» разгромить «Уотфорд»
Сегодня, 18:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 19-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Уотфорд».
Уотфорд, стадион «Викарэйдж Роад»
«Уотфорд» – «Тоттенхэм» – 1:4 (0:3)
Голы: Кабуль 90+2 - Кейн 27, Кейн 33, Алли 41, Алли 46
«Уотфорд»: Гомес, Кэткарт, Предль, Кабуль, Холебас (Мэйсон 68), Гедиура, Дюкур, Капу (Кабаселе 79), Амрабат (Синклейр 75), Игало, Дини.
Главный тренер: Вальтер Маццарри.
«Тоттенхэм»: Льорис, Виммер, Триппьер, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис 68), Эриксен, Ваньяма, Дайер, Алли (Уинкс 61), Кейн (Янссен 77), Сон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Холебас 44, Предль 63, Кэткарт 83.
Судья: Майкл Оливер.
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всех еще раз с наступившим новым годом !
Тяжело Челси в следующем туре будет продлить свой рекорд.
PS С Новым годом!!!
Нас слышат - к нам прислушиваются)