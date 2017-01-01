«Барселона» и «Милан» поспорят за Орье

Защитник ПСЖ Серж Орье попал в сферу трансферных интересов «Барселоны» и «Милана».

По информации источника, итальянский клуб сможет сделать предложение по 24-летнему ивуарийцу лишь летом, когда китайские инвесторы смогут выделить «россонери» деньги на трансферы, в то время как «Барселона» предпримет попытку приобрести футболиста уже в этом месяце.