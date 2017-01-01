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«Барселона» и «Милан» поспорят за Орье

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Милан, Барселона, Орье Серж
Сегодня, 18:26 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

Защитник ПСЖ Серж Орье попал в сферу трансферных интересов «Барселоны» и «Милана».

По информации источника, итальянский клуб сможет сделать предложение по 24-летнему ивуарийцу лишь летом, когда китайские инвесторы смогут выделить «россонери» деньги на трансферы, в то время как «Барселона» предпримет попытку приобрести футболиста уже в этом месяце.

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