«Краснодар» сделал предложение Янбаеву
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Краснодар, Янбаев Ренат
Сегодня, 18:32 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Локомотива» Ренат Янбаев попал в сферу трансферных интересов «Краснодара».
По информации источника, «быки» уже сделали предложение 32-летнему футболисту, контракт которого с «железнодорожниками» истекает через полгода.
При этом отмечается, что «Локомотив» постарается договориться с Янбаевым о продлении сотрудничества. Так, стороны уже ведут переговоры о продлении контракта.
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