«Краснодар» сделал предложение Янбаеву

Защитник «Локомотива» Ренат Янбаев попал в сферу трансферных интересов «Краснодара».

По информации источника, «быки» уже сделали предложение 32-летнему футболисту, контракт которого с «железнодорожниками» истекает через полгода.

При этом отмечается, что «Локомотив» постарается договориться с Янбаевым о продлении сотрудничества. Так, стороны уже ведут переговоры о продлении контракта.