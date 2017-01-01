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«Арсенал» в январе предложит Уилширу новый контракт

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Арсенал, Борнмут, Уилшир Джек
Сегодня, 18:41 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Арсенал» предложит своему полузащитнику Джеку Уилширу, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за «Борнмут», новый контракт.

Сообщается, что новый трудовой договор будет предложен хавбеку, который сегодня отмечает свое 25-летие, уже в этом месяце.

Добавим, что нынешний контракт Уилшира с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года.

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