«Рубин» отзаявил Девича

«Рубин» исключил украинского нападающего Марко Девича из заявки на сезон.

Ранее 33-летний футболист отмечал, что не против вернуться в чемпионат Украины.

Девич перешел в «Рубин» в 2014 году, в текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей, в которых забил два гола.