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«Рубин» отзаявил Девича

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Рубин, Девич Марко
Сегодня, 18:53 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Антон Белюсь

«Рубин» исключил украинского нападающего Марко Девича из заявки на сезон. 

Ранее 33-летний футболист отмечал, что не против вернуться в чемпионат Украины.

Девич перешел в «Рубин» в 2014 году, в текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей, в которых забил два гола.

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