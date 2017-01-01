«Рубин» отзаявил Девича
Сегодня, 18:53 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Антон Белюсь
«Рубин» исключил украинского нападающего Марко Девича из заявки на сезон.
Ранее 33-летний футболист отмечал, что не против вернуться в чемпионат Украины.
Девич перешел в «Рубин» в 2014 году, в текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей, в которых забил два гола.
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