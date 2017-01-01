Рейтинг@Mail.ru

Почеттино: «Это был один из лучших первых таймов в исполнении „Тоттенхэма“ в сезоне»

Матч: УотфордУотфорд1 : 4ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Почеттино Маурисио
Сегодня, 19:02 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино похвалил подопечных за отличный футбол в матче 19-го тура АПЛ против «Уотфорда»:

«Через три дня нас ждет очень важная игра, поэтому хорошо, что у нас получилось предоставить отдых некоторым игрокам, так мы сможем оставаться свежими и конкурентоспособными.

Мы играли очень хорошо, на очень высоком уровне. Первый тайм был одним из лучших в нашем исполнении в нынешнем сезоне. Я очень доволен, ведь это был непростой матч, а команда отлично отреагировала.

Знаем, что „Челси“ выступает очень здорово. Это очень хорошая команда, очень уверенная в своих силах, но мы постараемся дать им отпор и завоевать 3 очка».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:14
ответ пользователю ст_прапорщик (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:03
, чтобы видеть комментарии
  1
DXTK [NITRO]
Сегодня 19:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:12 Стам: «Фергюсон допустил ошибку, продав меня» 1
19:49 Президент «Торино»: «Мы не в состоянии платить Харту его зарплату» 3
19:31 Данни Блинд: «Депаю следует уйти из „Манчестер Юнайтед“» 1
17:14 Моуриньо: «Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента» 9
31 декабря 2016
15:49 Клопп: «Гётце остаётся игроком мирового уровня» 5
13:44 Роналду: «Хочу, чтобы сын стал нападающим, как папа» 56
13:31 Директор «Валенсии»: «Пранделли искал предлог, чтобы уйти» 2
13:03 Трапаттони: «Думаю, скоро Аллегри будет тренировать за пределами Италии» 6
12:50 Бенхаккер: «Снимаю шляпу перед Ибрагимовичем» 5
12:05 Почеттино: «Алли - один из лучших игроков Европы, не только Англии» 13
все материалы по этой теме
Турниры