Почеттино: «Это был один из лучших первых таймов в исполнении „Тоттенхэма“ в сезоне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино похвалил подопечных за отличный футбол в матче 19-го тура АПЛ против «Уотфорда»:

«Через три дня нас ждет очень важная игра, поэтому хорошо, что у нас получилось предоставить отдых некоторым игрокам, так мы сможем оставаться свежими и конкурентоспособными.

Мы играли очень хорошо, на очень высоком уровне. Первый тайм был одним из лучших в нашем исполнении в нынешнем сезоне. Я очень доволен, ведь это был непростой матч, а команда отлично отреагировала.

Знаем, что „Челси“ выступает очень здорово. Это очень хорошая команда, очень уверенная в своих силах, но мы постараемся дать им отпор и завоевать 3 очка».