Данни Блинд: «Депаю следует уйти из „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер сборной Нидерландов Нидерландов Данни Блинд заявил, что вингеру «Манчестер Юнайтед» Мемфису Депаю лучше найти себе новую команду:

«Мемфис должен сменить клубную прописку в январе.

Он не проходит в состав команды, поэтому ему следует уйти».