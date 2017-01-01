Данни Блинд: «Депаю следует уйти из „Манчестер Юнайтед“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Нидерланды, Блинд Данни, Депай Мемфис
Сегодня, 19:31 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной Нидерландов Нидерландов Данни Блинд заявил, что вингеру «Манчестер Юнайтед» Мемфису Депаю лучше найти себе новую команду:
«Мемфис должен сменить клубную прописку в январе.
Он не проходит в состав команды, поэтому ему следует уйти».
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