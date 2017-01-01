Летом «Ювентус» попробует подписать Алексиса Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу трансферных интересов «Ювентуса».

Сообщается, что «бьянконери» готовы предпринять попытку приобрести чилийца ближайшим летом, если до того времени 28-летний футболист не сумеет договориться с «канонирами» о новом контракте.

Добавим, что действующее трудовое соглашение между Санчесом и «Арсеналом» рассчитано до июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляет «Манчестер Сити».