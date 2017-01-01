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Летом «Ювентус» попробует подписать Алексиса Санчеса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Ювентус, Санчес Алексис
Сегодня, 20:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу трансферных интересов «Ювентуса».

Сообщается, что «бьянконери» готовы предпринять попытку приобрести чилийца ближайшим летом, если до того времени 28-летний футболист не сумеет договориться с «канонирами» о новом контракте.

Добавим, что действующее трудовое соглашение между Санчесом и «Арсеналом» рассчитано до июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляет «Манчестер Сити».

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