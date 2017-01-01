«Лиону» потребовался Карлос Вела

«Лион» заинтересован в приобретении нападающего «Реала Сосьедад» Карлоса Велы.

Сообщается, что «ткачи» находятся в поисках опытного форварда, способного заменить на острие атаки команды травмированного Александра Лаказетта и Рашида Геззаля, который в этом месяце отправится в расположение сборной Алжира для выступлений на Кубке Африки.

По информации источника, 27-летний мексиканец, связанный контрактом с «Сосьедадом» до лета 2018 года, идеально впишется в построения дружины Бруно Женезио.