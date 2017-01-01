«Лиону» потребовался Карлос Вела
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал Сосьедад, Лион, Вела Карлос
Сегодня, 20:25 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
«Лион» заинтересован в приобретении нападающего «Реала Сосьедад» Карлоса Велы.
Сообщается, что «ткачи» находятся в поисках опытного форварда, способного заменить на острие атаки команды травмированного Александра Лаказетта и Рашида Геззаля, который в этом месяце отправится в расположение сборной Алжира для выступлений на Кубке Африки.
По информации источника, 27-летний мексиканец, связанный контрактом с «Сосьедадом» до лета 2018 года, идеально впишется в построения дружины Бруно Женезио.
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