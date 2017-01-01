Роналду: «Порой люди говорят моему сыну: „Есть игрок лучше, чем твой отец“»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о том, как он воспитывает своего сына:

«Есть люди, которые порой говорят ему: „Есть игрок лучше, чем твой отец“, но он знает, как справиться с этим. Он умный парень, как и я.

Я часто говорю ему: „Будь собой и будь вежливым“.

Я знаю, что иногда ему будет сложно, ведь в мире есть завистливые люди, но думаю, он счастливый ребенок».