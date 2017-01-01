Роналду: «Порой люди говорят моему сыну: „Есть игрок лучше, чем твой отец“»
Сегодня, 20:35 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о том, как он воспитывает своего сына:
«Есть люди, которые порой говорят ему: „Есть игрок лучше, чем твой отец“, но он знает, как справиться с этим. Он умный парень, как и я.
Я часто говорю ему: „Будь собой и будь вежливым“.
Я знаю, что иногда ему будет сложно, ведь в мире есть завистливые люди, но думаю, он счастливый ребенок».
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31 декабря 2016
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Я просил Вологодона пожалеть таких как ты))
А на счет "тут как тут" ты вообще не должен трвндеть)) я то сюда по праздникам захожу.. а кое кто 40 акков тут в ход пускает во имя Роналду))
А оказывается что и не один.
Сегодня видимо их очередь дежурства от группы бчк...!