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Все результаты 19-го тура Премьер-Лиги

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

Англия. Премьер-Лига, 19-й тур.

30 декабря

«Халл Сити» - «Эвертон» - 2:2 (1:1)
Голы: Доусон 6, Снодграсс 65 - Маршалл 45 (авт), Баркли 84.

31 декабря

«Лестер Сити» - «Вест Хэм» - 1:0 (1:0)
Гол: Слимани 20.

«Суонси Сити» - «Борнмут» - 0:3 (0:2)
Голы: Афобе 25, Фрэйзер 45+1, Кинг 88.

«Саутгемптон» - «Вест Бромвич» - 1:2 (1:1)
Голы: Лонг 41 - Филлипс 43, Робсон-Кану 50.

«Челси» - «Сток Сити» - 4:2 (1:0)
Голы: Кэйхилл 34, Виллиан 57, Виллиан 65, Коста 85 - Мартинс-Инди 47, Крауч 64.

«Манчестер Юнайтед» «Мидлсбро» - 2:1 (0:0)
Голы: Марсьяль 85, Погба 87 - Лидбиттер 67.

«Бернли» - «Сандерленд» - 4:1 (1:0)
Голы: Грей 31, Грей 51, Грей 53, Барнс 67 (пен) - Дефо 71.

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 1:0 (1:0)
Гол: Вейналдум 8.

01 января

«Уотфорд» - «Тоттенхэм» - 1:4 (0:3)
Голы: Кабуль 90+2 - Кейн 27, Кейн 33, Алли 41, Алли 46. 

«Арсенал» - «Кристал Пэлас» - 2:0 (1:0)
Голы: Жиру 17, Айвоби 56.

Составы и статистику матчей тура можете узнать тут.

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