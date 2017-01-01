Все результаты 19-го тура Премьер-Лиги
Англия. Премьер-Лига, 19-й тур.
30 декабря
«Халл Сити» - «Эвертон» - 2:2 (1:1)
Голы: Доусон 6, Снодграсс 65 - Маршалл 45 (авт), Баркли 84.
31 декабря
«Лестер Сити» - «Вест Хэм» - 1:0 (1:0)
Гол: Слимани 20.
«Суонси Сити» - «Борнмут» - 0:3 (0:2)
Голы: Афобе 25, Фрэйзер 45+1, Кинг 88.
«Саутгемптон» - «Вест Бромвич» - 1:2 (1:1)
Голы: Лонг 41 - Филлипс 43, Робсон-Кану 50.
«Челси» - «Сток Сити» - 4:2 (1:0)
Голы: Кэйхилл 34, Виллиан 57, Виллиан 65, Коста 85 - Мартинс-Инди 47, Крауч 64.
«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» - 2:1 (0:0)
Голы: Марсьяль 85, Погба 87 - Лидбиттер 67.
«Бернли» - «Сандерленд» - 4:1 (1:0)
Голы: Грей 31, Грей 51, Грей 53, Барнс 67 (пен) - Дефо 71.
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 1:0 (1:0)
Гол: Вейналдум 8.
01 января
«Уотфорд» - «Тоттенхэм» - 1:4 (0:3)
Голы: Кабуль 90+2 - Кейн 27, Кейн 33, Алли 41, Алли 46.
«Арсенал» - «Кристал Пэлас» - 2:0 (1:0)
Голы: Жиру 17, Айвоби 56.
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Жозик с Пепом будут бороться за звание главного физрука АПЛ, и заодно за главного транжиру, один с бриллиантовым Погба, другой с тратами 200 млн. фунтов + и очередными рекордами платы за центрдефа, а также решит послать Браво и купит Силенсена или другого кипера Барсы :DD. А Жозик продолжить ныть и говорить, что все против него...
Венгер с Почеттино будут бороться, за то, чтобы быть на 4 месте))) ну и кто из них в итоге окажется выше))) Я почему то думаю что вновь канониры будут выше, у них все же есть Чех!
Ну а Конте с Клоппом будут скромно бороться за Чемпионство!
Хороши они!!
Чемпионат набирает обороты!)