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Эриксен: «Иньеста - это игрок, которым я восхищаюсь больше других»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Барселона, Эриксен Кристиан, Иньеста Андрес
Сегодня, 21:18 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен признался, что его вдохновляет игра капитана «Барселоны» Андреса Иньесты:

«Иньеста - это игрок, которым я восхищаюсь больше других. Стиль его игры остается фантастическим на протяжении многих лет. Конечно, игроки „Барселоны“ бегают меньше, ведь мяч всегда у них.

Я всегда был игроком, который постоянно находится в движении. Дело не в том, что мне нравится бегать. Мне нравится владеть мячом. Если вы достаточно умны, вам не нужно бегать».

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