Эриксен: «Иньеста - это игрок, которым я восхищаюсь больше других»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен признался, что его вдохновляет игра капитана «Барселоны» Андреса Иньесты:

«Иньеста - это игрок, которым я восхищаюсь больше других. Стиль его игры остается фантастическим на протяжении многих лет. Конечно, игроки „Барселоны“ бегают меньше, ведь мяч всегда у них.

Я всегда был игроком, который постоянно находится в движении. Дело не в том, что мне нравится бегать. Мне нравится владеть мячом. Если вы достаточно умны, вам не нужно бегать».