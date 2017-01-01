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Венгер: «Этот мяч навсегда останется визитной карточкой Жиру»

Матч: АрсеналАрсенал2 : 0Кристал ПэласКристал Пэлас
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Венгер Арсен , Жиру Оливье
Сегодня, 21:29 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал чудо-гол нападающего Оливье Жиру в матче 19-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас»:

«Здорово то, что Жиру забил после отличной комбинации. Не скажу, что так забить невозможно, но нужно обладать рефлексом. Навес получился неудобным, поэтому необходимо было сделать нечто особенное, что Оливье и сделал.

Под моим руководством играли великолепные нападающие - Бергкамп, Анри. Вы помните их, потому что вспоминаются их особенные голы. Этот мяч навсегда останется визитной карточкой Жиру.

Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре. Все игры будут сложными, нужно лишь побеждать в каждой последующей.

Планы на трансферное окно? Пока никаких планов нет. Сегодня нам не хватало Касорлы и Озила, надеюсь, вскоре они вернутся в строй. Уэлбек близок к возвращению - у нас глубокий состав».

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