Рейтинг@Mail.ru

Роббен: «Переход из „Реала“ в „Баварию“ был для меня шагом назад»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Реал, Роббен Арьен
Сегодня, 21:43 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Баварии» Арьен Роббен признался, что решение перейти из «Реала» в «Баварию» в 2009 году далось ему нелегко:

«Лето, когда Флорентино Перес вернулся на пост президента „Реала“, выдалось странным. А потом пришли новички. Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема и Хаби Алонсо - все они были куплены за большие деньги.

Мне сказали, что клуб сможет выручить деньги, продав меня. Однако я не хотел уходить. Тогда я провел свою лучшую предсезонку, но мне не предоставили шанс, поэтому мне пришлось пойти на этот шаг.

Был контакт с „Баварией“, но решение выдалось тяжелым, самым тяжелым в моей карьере. На тот момент „Бавария“ не входила в элиту европейского футбола, для меня это был шаг назад.

Но я решился, потому что клуб сделал все возможное, чтобы подписать меня. Сыграло роль и присутствие в команде Луи ван Гала.

Сейчас же я баварец, провожу здесь свой 8 сезон. Я стал частью этого клуба».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:29 Венгер: «Этот мяч навсегда останется визитной карточкой Жиру» 5
21:18 Эриксен: «Иньеста - это игрок, которым я восхищаюсь больше других» 9
21:06 Жиру: «Это лучший гол в моей карьере, но мне просто повезло» 3
20:35 Роналду: «Порой люди говорят моему сыну: „Есть игрок лучше, чем твой отец“» 24
20:12 Стам: «Фергюсон допустил ошибку, продав меня» 4
19:49 Президент «Торино»: «Мы не в состоянии платить Харту его зарплату» 4
19:31 Данни Блинд: «Депаю следует уйти из „Манчестер Юнайтед“» 1
19:02 Почеттино: «Это был один из лучших первых таймов в исполнении „Тоттенхэма“ в сезоне» 4
17:14 Моуриньо: «Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента» 10
31 декабря 2016
15:49 Клопп: «Гётце остаётся игроком мирового уровня» 5
все материалы по этой теме
Турниры