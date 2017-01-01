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МЮ готов потратить 170 млн евро на покупку Гризманна и Сауля Ньигеса

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Ман Юнайтед, Гризманн Антуан, Ньигес Сауль
Сегодня, 22:04 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британской прессы, «Манчестер Юнайтед» готов потратить 170 млн евро на покупку двух футболистов мадридского «Атлетико» - нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Сауля Ньигеса.

Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо планирует построить команду, способную вернуться в элиту европейского футбола, и просит руководство клуба приобрести ему необходимых футболистов.

Стоит отметить, что 170 млн евро - это сумма отступных, прописанных в контрактах игроков с «матрасниками». 

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