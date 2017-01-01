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«Спартак» заплатит «Милану» бонус за Луиса Адриано в случае чемпионства

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Милан, Спартак М, Адриано Луис
Сегодня, 22:12 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны некоторые подробности возможной сделки между «Миланом» и «Спартаком» по переходу в московский клуб нападающего Луиса Адриано.

Сообщается, что «красно-белые» в рамках сделки по приобретению бразильца заплатят «россонери» бонус в случае, если команде удастся выиграть чемпионат России. При этом сумма бонуса не уточняется.

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