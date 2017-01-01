«Спартак» заплатит «Милану» бонус за Луиса Адриано в случае чемпионства

Стали известны некоторые подробности возможной сделки между «Миланом» и «Спартаком» по переходу в московский клуб нападающего Луиса Адриано.

Сообщается, что «красно-белые» в рамках сделки по приобретению бразильца заплатят «россонери» бонус в случае, если команде удастся выиграть чемпионат России. При этом сумма бонуса не уточняется.