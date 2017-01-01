«Спартак» заплатит «Милану» бонус за Луиса Адриано в случае чемпионства
Сегодня, 22:12 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны некоторые подробности возможной сделки между «Миланом» и «Спартаком» по переходу в московский клуб нападающего Луиса Адриано.
Сообщается, что «красно-белые» в рамках сделки по приобретению бразильца заплатят «россонери» бонус в случае, если команде удастся выиграть чемпионат России. При этом сумма бонуса не уточняется.
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