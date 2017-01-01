«Ювентус» предлагает Дибале 6 млн евро в год, игрок хочет получать 7.5 млн
Вчера, 22:28 | Источник: italianfootballdaily.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пока не может договориться с туринским клубом о новом контракте.
Сообщается, что футболист хочет зарабатывать порядка 7.5 млн евро в год (столько получает в «Ювентусе» форвард Гонсало Игуаин), а «Старая синьора» предлагает ему 6 млн евро в год.
Добавим, что нынешнее трудовое соглашение аргентинца с «бьянконери» приносит игроку 3 млн евро в год и рассчитано до 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов платить Дибале 15 млн евро в год.
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