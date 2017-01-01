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Отец Родригеса: «Хамес останется в „Реале“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Родригес Хамес
Вчера, 22:35 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Уилсон Родригес - отец полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса заявил, что его сын не будет уходить из клуба во время зимнего трансферного окна:

«Хамес верен „Реалу“, а также у него есть действующий контракт.

Он останется в „Реале“. Он вернет себе место в составе, ведь он заслуживает этого, хотя он и скромен».

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