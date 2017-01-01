Отец Родригеса: «Хамес останется в „Реале“»

Уилсон Родригес - отец полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса заявил, что его сын не будет уходить из клуба во время зимнего трансферного окна:

«Хамес верен „Реалу“, а также у него есть действующий контракт.

Он останется в „Реале“. Он вернет себе место в составе, ведь он заслуживает этого, хотя он и скромен».