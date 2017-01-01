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«Спартак» претендует на 21-летнего защитника «Коринтианса»

Соккер.Ру // Россия: трансферные слухи, Спартак М, Коринтианс
Вчера, 22:54 | Источник: Yahoo.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Коринтианса» Роберто Мойзес может продолжить карьеру в России.

Сообщается, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Спартак».

Стоит отметить, что на расставание с игроком бразильский клуб может подтолкнуть незавидное финансовое положение клуба.

Напомним, что ранее «красно-белые» подписали защитника Георгия Джикию, который в первой половине сезоне выступал за «Амкар».

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