«Спартак» претендует на 21-летнего защитника «Коринтианса»

Защитник «Коринтианса» Роберто Мойзес может продолжить карьеру в России.

Сообщается, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Спартак».

Стоит отметить, что на расставание с игроком бразильский клуб может подтолкнуть незавидное финансовое положение клуба.

Напомним, что ранее «красно-белые» подписали защитника Георгия Джикию, который в первой половине сезоне выступал за «Амкар».