«Спартак» претендует на 21-летнего защитника «Коринтианса»
Вчера, 22:54 | Источник: Yahoo.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Коринтианса» Роберто Мойзес может продолжить карьеру в России.
Сообщается, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Спартак».
Стоит отметить, что на расставание с игроком бразильский клуб может подтолкнуть незавидное финансовое положение клуба.
Напомним, что ранее «красно-белые» подписали защитника Георгия Джикию, который в первой половине сезоне выступал за «Амкар».
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ахахахах
Vladimir808, Кони хохочу,т а вот ты с ФНЛ нехило напрягаешься ))
С Новым Годом!
Здоровья, любви и удачи!
А кони ... сильно напрягаются!)))