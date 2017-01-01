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Источник: «Витсель подписал трехлетний контракт с „Тяньцзинь Сунцзян“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Тяньцзинь Сунцзян, Витсель Аксель
Вчера, 23:03 | Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо | Редакция: Антон Белюсь

Итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель продолжит карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Сунцзян», который тренирует Фабио Каннаваро:

«Аксель Витсель подписал трехлетний контракт с „Тяньцзинь Сунцзян“».

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