Источник: «Витсель подписал трехлетний контракт с „Тяньцзинь Сунцзян“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Тяньцзинь Сунцзян, Витсель Аксель
Вчера, 23:03 | Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо | Редакция: Антон Белюсь
Итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель продолжит карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Сунцзян», который тренирует Фабио Каннаваро:
«Аксель Витсель подписал трехлетний контракт с „Тяньцзинь Сунцзян“».
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А наши лавочников себе только могут позволить.Пнчалько.
Сходи к мусорке,может кто пиво не допил,выбросил,похмелишься хоть.
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В сфере интересов «Тяньцзинь Сунцзян» находится ещё один игрок «ПСЖ» — аргентинский полузащитник Хавьер Пасторе.
Учитывая что Жадсон и Фабиано уже играют за этот клуб,думаю у Витселя будет там достойная компания........
а вообще какая разница....за 1 млн евро то в месяц в течении 3х лет )))))))
.Или ты неадекват, что готов желать чемпионства кому угодно, только не принципиальному клубу?
ну не чемпионство, а какой нибудь трофей точно!
О чем это говорит?
Правильно - спартак ничего не может!
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель принял решение перейти в китайский клуб «Шанхай Шанган», утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 27-летний бельгиец подпишет с китайским клубом четырехлетний контракт и будет получать 18 миллионов евро в год плюс два миллиона в виде бонусов.
При этом «Зенит» получит за продажу футболиста, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона, 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что основным претендентом на хавбека является «Ювентус», Витсель уже был в шаге от перехода в туринский клуб летом.
Добавим, что «Шанхай Шанган», который тренирует бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, является лидером китайской лиги по тратам на новичков. Его состав летом пополнил экс-форвард питеркого клуба Халк (55,8 миллиона евро), а зимой - хавбек «Челси» Оскар (70,5) и полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов (7).
Сериал продолжается)).