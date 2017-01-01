Источник: «Витсель подписал трехлетний контракт с „Тяньцзинь Сунцзян“»

Итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель продолжит карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Сунцзян», который тренирует Фабио Каннаваро:

«Аксель Витсель подписал трехлетний контракт с „Тяньцзинь Сунцзян“».