«Ливерпуль» нацелился на хавбека «РБ Лейпциг» Форсберга

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Швеции Эмиля Форсберга.

Сообщается, что первоначальной целью «красных» было подписание хавбека дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича, однако «шмели» не захотели расставаться с футболистом.

Поэтому «Ливерпуль» переключил свое внимание на 25-летнего шведа, который в нынешнем сезоне забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 15 матчах Бундеслиги, чем помог «РБ Лейпциг» завершить первую половину сезона на втором месте в турнирной таблице.