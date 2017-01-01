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«Ливерпуль» нацелился на хавбека «РБ Лейпциг» Форсберга

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, РБ Лейпциг, Ливерпуль, Форсберг Эмиль
Вчера, 23:16 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Швеции Эмиля Форсберга.

Сообщается, что первоначальной целью «красных» было подписание хавбека дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича, однако «шмели» не захотели расставаться с футболистом.

Поэтому «Ливерпуль» переключил свое внимание на 25-летнего шведа, который в нынешнем сезоне забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 15 матчах Бундеслиги, чем помог «РБ Лейпциг» завершить первую половину сезона на втором месте в турнирной таблице.

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