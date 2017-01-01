Коку: «Я рад, что ван Гинкел вернулся в ПСВ»
Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: мнение, ПСВ, Челси, Коку Филлип , ван Гинкел Марко
Вчера, 23:25 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер ПСВ Филлип Коку прокомментировал переход в команду полузащитника «Челси» Марко ван Гинкела на правах аренды до конца сезона:
«Это отличный полузащитник типа бокс-ту-бокс, обладающий отличной выносливостью, тактической выучкой, добросовестно выполняющий свои обязанности как в защите, так и в нападении.
Более того, он умеет забивать. В прошлом сезоне он показал, на что способен.
Мне нравится стиль его игры, я рад, что он вернулся в ПСВ».
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