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Коку: «Я рад, что ван Гинкел вернулся в ПСВ»

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: мнение, ПСВ, Челси, Коку Филлип , ван Гинкел Марко
Вчера, 23:25 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер ПСВ Филлип Коку прокомментировал переход в команду полузащитника «Челси» Марко ван Гинкела на правах аренды до конца сезона: 

«Это отличный полузащитник типа бокс-ту-бокс, обладающий отличной выносливостью, тактической выучкой, добросовестно выполняющий свои обязанности как в защите, так и в нападении.

Более того, он умеет забивать. В прошлом сезоне он показал, на что способен.

Мне нравится стиль его игры, я рад, что он вернулся в ПСВ».

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