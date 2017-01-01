Коку: «Я рад, что ван Гинкел вернулся в ПСВ»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку прокомментировал переход в команду полузащитника «Челси» Марко ван Гинкела на правах аренды до конца сезона:

«Это отличный полузащитник типа бокс-ту-бокс, обладающий отличной выносливостью, тактической выучкой, добросовестно выполняющий свои обязанности как в защите, так и в нападении.

Более того, он умеет забивать. В прошлом сезоне он показал, на что способен.

Мне нравится стиль его игры, я рад, что он вернулся в ПСВ».