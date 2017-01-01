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«Севилья» сделала предложения «Ренну» и «Нанси» по покупке центральных защитников

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Ренн, Нанси, Гнаньон Йорис, Ленгле Клеман
Вчера, 23:38 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

«Севилья» нацелилась на центрального защитника «Ренна» Йориса Гнаньона.

Сообщается, что испанский клуб уже сделал французам предложение в размере 10 млн евро за 19-летнего футболиста.

Также «Севилья» проявляет интерес к защитнику «Нанси» Клеману Ленгле. По слухам, стороны уже согласовали переход игрока за 6 млн евро, однако в «Нанси» согласны отпустить футболиста лишь в случае, если клубу удастся до закрытия трансферного окна найти замену игроку.

Напомним, что в январе «Севилья», по слухам, расстанется с защитником Тимоти Колоджейчаком.

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