«Севилья» сделала предложения «Ренну» и «Нанси» по покупке центральных защитников

«Севилья» нацелилась на центрального защитника «Ренна» Йориса Гнаньона.

Сообщается, что испанский клуб уже сделал французам предложение в размере 10 млн евро за 19-летнего футболиста.

Также «Севилья» проявляет интерес к защитнику «Нанси» Клеману Ленгле. По слухам, стороны уже согласовали переход игрока за 6 млн евро, однако в «Нанси» согласны отпустить футболиста лишь в случае, если клубу удастся до закрытия трансферного окна найти замену игроку.

Напомним, что в январе «Севилья», по слухам, расстанется с защитником Тимоти Колоджейчаком.