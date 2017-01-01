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«Брюгге» попробует приобрести Ломбертса

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Брюгге, Ломбертс Николас
Вчера, 23:56 | Источник: blauwzwartfans.be | Редакция: Антон Белюсь

По информации бельгийской прессы, «Брюгге» не утратил интерес к защитнику «Зенита» Николасу Ломбертсу.

Сообщается, что 31-летний футболист может перебраться в стан 14-кратного чемпиона Бельгии во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что «Брюгге» пытался приобрести Ломбертса еще летом, однако тогда руководство «сине-бело-голубых» приняло решение не расставаться с игроком.

Сам защитник не раз давал понять, что хотел бы покинуть «Зенит».

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